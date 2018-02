Tunisie: Un revers utile

Revenons au grand derby pour souligner que le retour au rayonnement du Club Africain réconforte et ses supporters et ses adversaires car ce n'est qu'avec des clubs en bonne santé que notre football peut atteindre la dimension internationale escomptée.

Qui rate perd

Dans ce match attrayant où les deux protagonistes nous ont gratifiés d'un spectacle rappelant leurs inoubliables bras de fer de jadis dans lesquels ni les pronostics ni même les tournures de la rencontre ne sont prévisibles. Et comme par le passé, dans les derbys de la capitale, celle des deux équipes qui se trouve derrière l'autre au classement général même avec un écart de plusieurs longueurs -- comme ce fut le cas avant-hier -- peut toujours prétendre à la victoire sans la moindre surprise. Et c'est cela tout le charme du derby.

L'objectif de l'EST consistait à gagner avec la manière en plus, pour porter l'estocade finale à la course au titre et faire taire ses détracteurs qui «doutent» encore de sa suprématie. Les «Sang et Or» ne sont pas parvenus à leurs fins comme ils le souhaitaient. Mais, encore une fois depuis l'avènement de Khaled Ben Yahia, ils ont laissé de très bonnes impressions. Et s'ils ont perdu leur match c'est seulement en raison de l'énorme gâchis enregistré au niveau de la concrétisation des nombreuses occasions nettes qu'ils ont lamentablement dilapidées. Sur ce point précis, un prix citron est à «décerner» au meilleur buteur de Tunisie, Taha Yassine Khénissi, qui a manqué la cage de Dékhili au moins à deux reprises (13' et 41'). L'EST aurait du coup raté l'aubaine d'ajouter deux autres buts après la réussite de Ben Htira à la 7' et avant que le CA ne parvienne à égaliser à la 45' grâce au vieux routier Wissem Yahia. Il n'est nullement question de blâmer cruellement le brave Khénissi qui, rappelons-le, vient de reprendre après une assez longue absence due à une blessure.

Problème récurrent de l'axe défensif

Mais parfois «à quelque chose malheur est bon» comme l'illustre bien ce proverbe car une fois de plus, on était devant l'évidence qu'il y a un vrai problème au niveau de l'axe défensif de l'équipe de Bab Souika. La preuve a justement été donnée avec le but marqué de la tête par Wissem Yahia qui était libre de tout marquage à quelques mètres du keeper, Moez Ben Chrifia, qu'il a crucifié sans peine.

Il est grand temps que Ben Yahia place Coulibaly à l'axe défensif pour résoudre définitivement ce problème récurrent.

A part cette défaillance, l'Espérance de Ben Yahia a confirmé qu'elle se trouve sur la bonne voie pour recouvrer sa force de frappe habituelle.

Cette première défaite a ainsi donné l'occasion à Ben Yahia de mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans son équipe et qui est facilement remédiable avec du bon sens.