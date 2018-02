Tunisie: Un onze désorienté !

Contre le CSS, bizarrement, au lieu de jouer le tout pour le tout en profitant de son terrain et du soutien de son public, l'ESZ a refusé de jouer, se contentant d'occuper sa zone et effectuant quelquefois des contres. Contrairement à l'habitude, les deux ailiers Maâroufi et Touati n'ont participé à aucune montée offensive. Bhar, par sa taille, n'est jamais monté en attaque, ne serait-ce que lors des corners pour tenter sa chance, comme avant ! Alors que Addala et Bouhajeb étaient loin de leur forme, Mcharek et Oueriemmi auraient pu faire l'affaire dès le début du match.

Un plan de jeu défaillant

L'on se demande pourquoi Jeddi a opté pour ce schéma tactique contraignant ses joueurs à se grouper devant leur gardien pour résister aux assauts sfaxiens, cédant beaucoup d'espaces et facilitant à l'adversaire le pressing. C'était trop risqué parce qu'avec un peu de concentration lors de la dernière touche, les Marzouki, Hamdouni, Eduoh et d'autres auraient pu marquer et infliger une lourde défaite à l'ESZ dans son stade.

Ce n'est que lors des dix dernières minutes que l'ESZ a quitté sa zone et s'est ruée en avant dans l'espoir d'arracher une victoire vitale, mais hélas, c'était trop tard. En se précipitant, Jebali et Amutu ont raté des occasions faciles. Ce score de parité est synonyme de défaite pour les deux équipes. Dridi et Jeddi ont raté l'un et l'autre une occasion pour se réconcilier avec leur public respectif parce que des remous sont en train de se former ici et là.