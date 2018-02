Tunisie: LE CMAK sur le podium

Contrairement à l'accoutumée, les deux courses des seniors hommes et dames n'ont pas été passionnantes vu la différence de niveau entre les participants. Et dès le départ, ce sont les chevronnés qui ont imposé un rythme à leur guise et ont mené la course jusqu'au bout sans puiser beaucoup dans leurs moyens. Toutefois, la surprise était l'œuvre des outsiders qui ont pris le dessus.

Chez les hommes, Abderrazak Boubaker a profité de la mauvaise période par laquelle passe son coéquipier Hosni pour l'emporter malgré la concurrence sérieuse de Znaidia (ASMT) et Cherni (OM KELIL), respectivement 2e et 3e. Hosni a terminé 7e.

Chez les dames, Haifa Tarchoune (CSGN) était plus fraîche et plus en forme pour battre Soumaya Douri (ASMT) et son équipière Mahbouba Belacem, pourtant grande favorite.

Niveau rapproché

Les courses des catégories inférieures ont été bien disputées et attractives en raison du niveau trop rapproché des athlètes. Beaucoup de jeunes ont confirmé leu talent, du reste fort prometteur. «La matière première existe, a confié le champion olympique Mohamed Gammoudi présent sur les lieux, mais le problème est qu'il n'y a pas de suivi et d'encadrement pour que ces jeunes continuent sur leur lancée. Je suis certain que beaucoup d'entre eux pourraient devenir des champions».

En cadettes et cadets, ce sont les signataires des deux équipes de Sidi Bouzid, en l'occurrence Cyrine Kadri et Oussama Slimani, qui ont émergé du lot en s'imposant aisément. Et comme prévu en juniors filles et garçons, Marwa Boughanmi (Om Kelil) et Adem Haddaji (CMAK) n'ont pas trop souffert pour glaner le titre.

Les médailles et les coupes ont été remises aux vainqueurs par les responsables locaux et quelques membres de la FTA ayant à leur tête le vice-président Khaled Amara et le champion Mohamed Gammoudi qui a fait l'éloge des organisateurs, en l'occurrence la ligue du Sud Est d'athlétisme et l'Avenir Sportif de Sidi Bouzid qui ont réussi à organiser impeccablement cette manifestation, nous confia Gammoudi.

Résultats

Minimes filles

1_Rihab Dhahri (CMAK)

2_Amel Harbaoui(Sers)

3_Douaâ Djebali (Om Kelil)

Par équipes

1_CSGN

2_CMAK

3_ASSB

Minimes Garçons

1Emir Abdessalem(CSGN)

2-Hames Ayouni( CSRegueb)

3-Moatez Zaouech (Zaouiet Jedidi)

Par équipes

1-CSGN

2_CMAK

3-COSB

Cadettes

1-Cyrine Kadri (COSB)

2_Arige Labidi (Sers)

3_Khouloud Chaâbani( Hammamet)

Par équipes

1-Progrès féminin Nabeul

2-CMAK

3-ASFSomaâ

Cadets

1-Oussama Slimani(ASSB)

2-Ahmed Seif Kadri (CSRegueb)

3-Fedi Jedidi (ASSB)

Par équipes

1_ASSB

2-CMAK

3-CSGN

Juniors filles

1-Maroua Boughanmi (Om Kelil)

2-Taissime Belhadef (ASSB)

3-Najeh Badri (ASSB)

Par équipes

1_CMAK

2_ASSB

3_CSGN

Juniors garçons

1-Adem Haddaji (CMAK)

2-Houssam Chergui( CSGN)

3-Oussama Lakhder( CMAK

Par équipes

1-CSGN

2-CMAK

3-ASSB

Seniors filles

1-Haifa Tarchoune (CSGN)

2-Soumaya Douri (ASMT)

3-Mahbouba Belgacem ( CSGN)

Par équipes

1-CSGN

2-ASMT

3-CSRegueb

Seniors Hommes

1-Abderraouf Boubaker (CSGN)

2-Ammar Zenaidia (ASMT)

3-Sofiane Cherni (Om Kelil)

Par équipes

1-ASMT

2-CSGN

3-CMAK