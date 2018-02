Tunisie: Les oubliés récupérés

En l'espace de trois matches seulement, l'empreinte de Khaled Ben Yahia s'est déjà fait ressentir. Lors de la conférence de presse qui a précédé le classico, le coach « sang et or » a révélé sa vision du jeu : évoluer avec un seul pivot et aligner des milieux créateurs afin de booster le jeu offensif de l'équipe.

Une approche qui s'est répercutée sur la prestation collective des « Sang et Or » qui, désormais, montent plus vers l'attaque. Une vision du jeu qui a surtout apporté plus d'animation au jeu offensif. Résultat des courses : quatre buts en deux matches et beaucoup d'occasions créées.

Ben Htira renaît de ses cendres

S'il y a un joueur qui doit une fière chandelle à Khaled Ben Yahia, c'est bel et bien Anis Ben Htira. Ignoré par Faouzi Benzarti, l'ancien sociétaire de Hertha Berlin ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Lui qui a choisi de porter le maillot « sang et or » avec un projet sportif ambitieux en tête : disputer la Coupe du monde de Russie sous les couleurs de l'équipe de Tunisie.

Au derby, Anis Ben Htira a exhibé son art : ouverture du score dès la 7', un deuxième but régulier refusé par l'arbitre assistant, sans compter son apport en passes décisives.

La force de Ben Htira réside également dans son jeu sans ballon. Bon nombre de fois, il a trimballé en longueur et en largeur (Jaziri et Tka), ce qui a permis l'ouverture de brèches sur le couloir opposé.

Et si l'Espérance de Tunis séduit sous la houlette de Khaled Ben Yahia, c'est qu'en jouant avec un seul pivot, un rôle alloué à Kom, la marge de manœuvre offensive au niveau de l'entrejeu est désormais plus importante. Coulibaly a désormais plus de marge de manœuvre devant, outre l'apport des revenants Belaïli et Moncer, sans oublier Bguir qui reprend progressivement confiance en ses moyens.

La force de Khaled Ben Yahia est d'utiliser à bon escient chaque joueur. C'est un entraîneur qui sait tirer le meilleur de chaque joueur au profit du jeu collectif.