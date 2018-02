Tunisie: Top et Flop

Sa gestion de la rencontre a été un top car, bien qu'expulsé après le but et obligé de diriger ses joueurs à partir des gradins et par télécommande durant toute la seconde mi-temps, il a donné les bonnes consignes et fait des changement adéquats et judicieux pour conserver jusqu'au dernier coup de sifflet de M. Kossaï le mince, mais précieux acquis de la quarante-cinquième minute.

Mission qui n'était pas facile -- il faut l'avouer -- avec le retour tonitruant et le raz-de-marée des protégés de Mohamed Kouki durant la deuxième période. Un Mohamed Kouki qui ne se pardonnera pas justement d'avoir loupé son entame de la rencontre et de l'avoir payé cash. Trente minutes pour donner le ton à la partie, c'est trop pour un SG qui a montré devant le CA qu'il a des atouts maîtres et des qualités reconnues pour avoir la mainmise et dominer de la tête et des épaules n'importe quel adversaire dans l'arène du stade olympique de Gabès, même s'il n'y a pas forcément et toujours victoire sur le tableau d'affichage.

Le changement forcé de l'arrière gauche Houssem Haj Mabrouk, blessé dans la demi-heure de jeu par un joueur de couloir et d'attaque, Alaâeddine Gmach, a été -- il faut bien le reconnaître -- un flop. Un flop parce que le fait d'avoir sorti le Nigérian Orkoma du milieu du terrain, où il joue parfaitement les essuie-glaces pour le reconvertir en excentré gauche à la place du sortant, a déséquilibré aussi bien la ligne arrière que l'entrejeu, surtout que Ahmed Mida, encore sur le banc avait pu être associé d'emblée à Mondher Guesmi pour former une bonne paire de récupérateurs et laisser les milieux relayeurs et les attaquants jouer pleinement leur rôle devant.

Le très joli but marqué par Slim Mezlini a mis à nu cette faille de taille dans le dispositif «vert et blanc». Les deux arrières latéraux, ce qui est quand même étrange, ont été derrière l'action qui a donné ce but transversal. Après avoir reçu la balle, l'arrière droit Bilel Brahim remet en pleine course dans les 16m50 pour Slim Zakkar lequel enchaîne par une jolie passe de la tête pour Slim Mezlini qui tente et réussit un ciseau retourné acrobatique qui crucifie le gardien de but Sami Hlel.

Face à un entraîneur adverse qui a évité intelligemment le jeu latéral sur la largeur du terrain et qui a opté par surprise pour le jeu en profondeur avec deux fers de lance en pointe, les deux Slim (Zakkar et Mezlini), Mohamed Kouki, qui est pourtant un bon stratège et qui a une bonne lecture du jeu -- il l'a montré surtout avec l'ESM -- n'a pas vu cette fois le coup venir et tombé dans le piège bien tendu comme un débutant. Il va lui falloir maintenant user de tout son savoir-faire et de la qualité de son vécu pour gommer cet échec et ce revers, principalement tactiquement et sortir le SG de cette onzième place à laquelle il n'était pas habitué ces dernières années, sinon ça va être la pagaille pour lui et pour ses joueurs.