Angola: Les victimes des inondations à Luanda augmentent

Luanda — Le bilan des trois jours de pluies à Luanda est passé de cinq à huit morts, suite à la noyade de deux enfants et à l?électrocution d'une jeune fille de 15 ans survenu lundi, a appris l'Angop mardi de sources officielles.

Selon le porte-parole de Commandement provincial de la protection civile nationale et pompiers (SNPCB), Faustino Minguês, dans l'après-midi du lundi, deux enfants, âgés de trois et cinq ans, se sont noyés dans le quartier de Belo Monte (Cacuaco), lorsque la maison, où ils étaient seuls, a été inondée par les eaux de la pluie, qui ont atteint une hauteur de plus de 60 centimètres.

D'après la source, une adolescente âgée de 15 ans a été électrocutée quand elle a tenu un garde-corps en acier qui était relié à un fil électrique, non isolé, de la maison de son voisin.

Suite aux pluies, le SNPCB a noté la disparition d'un citoyen de 40 ans dans la municipalité de Belas, après avoir été traîné lundi soir par les courants des eaux pluviales vers un fossé qui mène à la mer.

Outre les pertes humaines, les pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale angolaise ont inondé des maisons et des routes, et ont causé des embouteillages de plus de trois heures.