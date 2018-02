Angola: Le pays et le Brésil abordent la coopération culturelle

Luanda — La formation de cadres dans les domaines de Muséologie, Archives, Cinémathèque, Bibliothèque, Préservation et Restauration du Patrimoine Culturel ont été au centre d'un entretien, mardi, à Luanda, entre la ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira, et l'ambassadeur brésilien en Angola, Paulino Franco de Carvalho Neto.

L'expérience brésilienne dans divers domaines culturels peut être utile à l'Angola qui veut doter ses cadres des connaissances essentielles à la réalisation des actions de promotion, préservation et valorisation de la culture nationale dans plusieurs domaines, a précisé la ministre à la presse à cette occasion.

La formation de cadres dans les domaines précités, et notamment en Muséologie et en Musique, et la divulgation et l'échange des œuvres littéraires en langue portugaise et en d'autres langues locales appréciées et étudiées dans les milieux intellectuels brésiliens sont des défis à relever par le Ministère de la Culture, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, l'ambassadeur, réaffirmant le compromis existant entre les deux pays dans le domaine culturel, a relevé la disponibilité totale du Brésil de soutenir l'Angola pour lui permettre d'atteindre ses objectifs dans ces domaines.

Le diplomate a profité de l'occasion pour présenter à la ministre l'Agenda culturel de la Maison de Culture Brésil/Angola pour l'Année 2018.

L'Agenda prévoit la réalisation de plusieurs activités culturelles, notamment un Festival de Cinéma dédié à la Femme, un Circuit international de Théâtre et une Exposition itinérante du Musée de Langue Portugaise.