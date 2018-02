Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Une mission commerciale congolaise en France

La délégation sera constituée d'une vingtaine de chefs d'entreprises qui participeront, du 20 au 22 mars, au Parc des expositions de Nantes, au Salon de l'industrie et de la sous-traitance du Grand Ouest dont la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire est partenaire.

La mission entre dans le cadre du compagnonnage consulaire entre la CCIAM et la Chambre de commerce et d'industrie Nantes Saint Nazaire. Le salon de l'industrie et de la sous-traitance du Grand Ouest est un rendez-vous fixé par les entrepreneurs industriels à leurs marchés. L'événement qui se tient tous les deux ans est une plate-forme d'informations, d'échanges et de rencontres qui rassemble une offre complète de produits, d'équipements, services et solutions en matière de sous-traitance et production industrielle. Ce salon présente et valorise les techniques et technologies innovantes, créatrices de valeur et avenir du développement industriel. Il favorise l'amélioration de la performance collective des entreprises et l'optimisation des processus de production. L'événement donne la possibilité des rencontres "be to be". Cette année, il accueillera une section plus étoffée de robotique et de drone.

Une vingtaine de chefs d'entreprises congolaises évoluant dans les secteurs concernés, notamment l'industrie, la logistique, les nouvelles techniques de l'information et de la communication et l'agro-alimentaire feront partie de la mission commerciale congolaise qui sera conduite par le CCIAM. Ces chefs d'entreprises ont en majorité participé au Parcours de l'entrepreneur, une formation en trois sessions organisée en 2017 par la CCIAM à leur intention. Sylvie Annie Bhalat, chef de pôle fichier consulaire, responsable du Parcours de l'entrepreneur, a expliqué que cette mission commerciale a été initiée pour permettre à ces chefs d'entreprises de rencontrer de potentiels partenaires et fournisseurs.

Celle-ci se fera en deux phases : la participation au salon de l'industrie et de la sous-traitance de Nantes (où ils auront un stand), du 20 au 22 mars, et la participation, le 23 mars, à la journée économique du Congo qui se tiendra à la Chambre de commerce de Paris avec au programme des rencontres "be to be".