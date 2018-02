Congo-Brazzaville: Hôpital général de N'Djili - Bientôt un bâtiment pour la salle d'urgence

La construction prochaine de l'ouvrage est le fruit de la signature d'un contrat de don à la hauteur de 90 868 dollars américains entre l'ambassade du Japon et l'établissement hospitalier.

L'accord prévoit, outre la construction d'un bâtiment pour la salle d'urgence financée totalement par l'ambassade du Japon, la fourniture des équipements médicaux à l'Hôpital général de référence de N'Djili. Cet équipement, selon l'ambassadeur du Japon, Hiroshi Karube,« permettra non seulement d'augmenter la capacité d'accueil et d'améliorer l'environnement médical, mais il pourra aussi assurer un diagnostic rapide et offrir un service adéquat, afin de renforcer le système de santé dans la commune de N'Djili ». Un cadre sera aménagé pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles, a-t-il ajouté.

Tout en réitérant l'engagement de son pays à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo (RDC) dans le secteur de la santé, l'ambassadeur nippon a rappelé que son pays accorde aussi une grande importance à la fourniture de meilleurs services de santé et à l'amélioration de l'accès de la population aux services de santé de base pour garantir la « sécurité humaine », axe prioritaire de la politique japonaise en RDC dans ce domaine. Hiroshi Karube a, par ailleurs, sollicité une coopération et une coordination étroite entre l'équipe de gestion de l'Hôpital de N'Djili et les organes concernés « afin que ce projet s'achève avec succès ».

En matière de lutte contre les violences faites à la femme, il ya lieu de dire que c'est la deuxième fois que l'ambassade du Japon finance un projet soutenu par Mabunda Lioko, représentante personnelle du chef de l'Etat, chargée de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants, après le projet de réhabilitation de l'Hôpital général de référence de Kintambo.

Toujours dans le cadre de son appui au secteur de la santé en RDC, le Japon a signé, le 15 février, un contrat de don pour équiper le bloc opératoire du Centre hospitalier Lumbu-Lumbu, dans la province du Maniema, un centre géré par la Fondation Mapon. Ce Projet s'inscrit dans le cadre du don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine et financé à hauteur de 89 174 dollars américains. Il porte sur la fourniture des matériels et équipements médicaux nécessaires pour la mise en service du nouveau bloc opératoire de ce centre hospitalier.