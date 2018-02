Congo-Kinshasa: Hydrocarbures - Kinshasa décidera seul d'une éventuelle exploration au Parc de la Salonga

Les spéculations ont redoublé après les révélations d'un journal allemand "Die Tageszeintung" sur le démarrage en vue de l'exploitation du Parc national de la Salonga, après le feu vert du président Joseph Kabila. La RDC choisit d'adopter une position très claire par rapport à toute tentative d'exploration du pétrole au Parc national de la Salonga. Avec ses 33 350 km², le site représente la deuxième plus grande réserve de forêt tropicale pluviale d'Afrique. À l'échelle mondiale, l'on présente le site classé patrimoine de l'Unesco comme la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Le site est réputé aussi pour ses espèces rares, dont les éléphants de forêt, les chimpanzés nains et les paons du Congo.

