Afrique: Le commerce illicite fait perdre 50 milliards par an au continent, selon l'OCDE

Abidjan, le 20 février 2018 - Créés et organisés par Totem, agence de communication digitale… Plus »

Ces trafics génèrent des sommes considérables qui souvent vont s'investir à l'étranger. Ils contribuent à affaiblir l'économie, mais aussi les Etats, et à fragiliser les institutions et à détruire les écosystèmes, si l'on pense par exemple au trafic de bois.

Les experts de l'ONU et l'OCDE, le « club des pays riches », estiment que les flux financiers illicites fragilisent les états et font perdre environ 50 milliards de dollars à l'Afrique chaque année.

Chaque année, trafic, corruption et autre évasion fiscale feraient perdre quelque 50 milliards de dollars à l'Afrique. Des flux financiers qui fragilisent donc les Etats et entravent leur développement selon les experts de l'OCDE. L'Afrique de l'Ouest est particulièrement menacée par le phénomène.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.