Congo-Kinshasa: Légère baisse des violences à la Kenya, selon la Société civile de Lubumbashi

Depuis Avril 2017, la section des Affaires Civiles a soutenu plusieurs campagnes de sensibilisation et forums organisés par des Organisations de la Société Civile à la base dans des quartiers et communes de Lubumbashi, Kasumbalesa, Kipushi, Likasi et Kolwezi en Province du Haut-Katanga. Ces activités ont permis la création de partenariats et la coopération entre les acteurs de la société civile et les institutions publiques sur les actions préventives, et une meilleure connaissance de leurs droits.

«Nous avons prêché des messages d'amour et de tolérance dans nos églises. Nous avons prié pour la paix dans notre pays et avons recommandé nos fidèles à être des messagers de paix dans leurs communautés», a affirmé un des participants Mr Djuba, pasteur de son état.

Au cours des échanges et débats, les participants ont noté avec satisfaction une légère baisse de l'échelle de violence électorale dans leur municipalité. Pour ces acteurs citoyens, cela est notamment la résultante des activités de sensibilisation à grande échelle sur la non-violence et aux messages d'apaisement ainsi que d'appel à la tolérance que leurs organisations respectives ont disséminé auprès de différentes couches de la population après leur capacitation sur la prévention de la violence par la MONUSCO.

Cette activité, facilitée par l'ONG ALPHA CONGO avec l'appui de la Section en charge des Affaires Civiles de la MONUSCO Lubumbashi, a connu la participation d'une trentaine d'acteurs y compris huit femmes représentant diverses associations, notamment des femmes et jeunes évoluant dans cette commune connue pour enregistrer des échauffourées régulières entre la Police et des manifestants.

