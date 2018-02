Congo-Kinshasa: Le Chef du bureau de la MONUSCO Nord-Kivu rencontre le nouveau maire de Goma

Le maire et son adjoint ont promis d'inviter le Chef du bureau et son équipe aux prochaines réunions préparatoires de l'organisation de la marche du 25 février prochain.

Daniel Ruiz a réitéré la volonté de la MONUSCO de jouer la médiation entre les organisateurs des manifestations et les autorités urbaines pour trouver un terrain d'entente sur l'itinéraire et le point de chute de la manifestation.

Au sujet du second point, en préambule, le Chef du bureau a beaucoup insisté sur la nécessité de la décrispation de l'atmosphère politique. Il a exhorté le maire et son adjoint à s'abstenir de réprimer des manifestations pacifiques, mais plutôt à travailler avec les organisateurs de la marche pour éviter toute forme de violence.

