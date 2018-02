Togo: Colère des élèves à Kpalimé et à Dapaong

On espère toutefois que les parties entendront raison et s'accorderont pour le grand bonheur des apprenants.

Dans leurs derniers prévis, on y voit que c'est le refus de démarrer les discussions au niveau du Groupe de travail par la question des primes et indemnités qui mettent en courroux ces enseignants membres de la CSET d'Atchou Atcha et les amène à maintenir leurs mouvements d'humeur hebdomadaires.

Alors qu'à travers le Groupe de travail mis en place par le Premier ministre, les séances de travail se multiplient, semaine après semaine, pour trouver des solutions appropriées, globales et durables aux maux qui minent le département de l'éducation au Togo, la CSET (Coordination des Syndicats de l'Education du Togo) et les enseignants membres ne fléchissent pas dans leurs revendications.

