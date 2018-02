Togo: « Engagement exceptionnel », constate le NET

Enfin, réitère le parti de l'ancien homme de rang, « le statut et les appartenances politiques des participants n'ont guère d'importance à la condition que ceux qui sont rassemblés parlent et pensent au peuple togolais »

Evoquant les acquis du premier jour, il dit saluer « les compromis obtenus à l'issue du premier jour de discussion » et « encourager les parties prenantes à engager promptement les questions relatives aux réformes constitutionnelles et à l'amélioration du cadre électoral dans un même esprit patriotique et d'ouverture ».

Le parti, non accepté à ces discussions, adresse également des « remerciements à l'endroit de tous les pays frères et bonnes volontés qui s'impliquent à aider les Togolais à résoudre leurs problèmes ».

Ce qui d'après certains, surtout optimistes à croire en un aboutissement heureux non pas pour la seule personne des délégués mais aussi et prioritairement pour le peuple togolais.

