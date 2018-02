Togo: Les Filles vous disent merci !

document

La route du tournoi de l'UFOA B qui se déroule en Côte d'Ivoire s'est achevée hier lundi pour les Eperviers dames du Togo. En trois matches, les filles du coach Kaï Tomety ont totalisé autant de défaites en encaissant 17 buts (soit 6 contre le Sénégal, 8 contre le Mali et 3 contre le Nigeria), et en inscrivant qu'un seul but.

Au-delà de cette performance en dessous même du médiocre que d'aucuns peuvent pousser certains à déjà se chercher des responsables, il faut toutefois encourager les filles et se remettre à l'ouvrage, afin d'avoir une équipe nationale féminine disponible pour finir avec le pilotage à vue.

Où, c'est à chaque fois qu'on annonce une compétition qu'on appelle les filles pour dire en faire une sélection. En tout cas, cette sélection des dames n'est pas ingrate. En attendant que les dirigeants ne déroulent une vraie politique en faveur du football féminin, elles vous disent merci ! Voici leur message...

« Au soir de la participation de la sélection nationale féminine de football du Togo à la première édition du tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines (UFOA) zone B, le staff et les Éperviers Dames tiennent à manifester toute leur reconnaissance pour la confiance placée en eux dans l'optique d'une si noble mission, d'où l'équipe est sortie très grandie.

Le staff et les joueuses témoignent toute leur gratitude à l'endroit des divers acteurs qui de près ou de loin ont participé à l'heureux aboutissement de cette participation.

Aux présidents de clubs de football féminin, aux entraîneurs et aux anciennes joueuses, votre passion et votre sens du sacrifice sans pareils ont été d'une inestimable utilité, sans lesquels cette gratifiante aventure serait demeurée un rêve éternel. Nous comptons sur vous pour ne pas vous arrêter en si bon chemin.

Au public sportif togolais, votre soutien, votre sens de la compréhension et de la patience, sont autant de facteurs qui nous ont poussés à nous engager dans ce périple et à continuer de nourrir le rêve d'une équipe nationale en mesure de rivaliser désormais avec les grandes nations de football.

Merci à la presse nationale en général et aux journalistes sportifs en particulier. Le staff technique et les Éperviers Dames saluent votre sens du professionnalisme sans cesse croissant et votre sempiternel dévouement au travail bien fait. Votre labeur a été d'un intérêt remarquable pour nous.

Toute notre reconnaissance à la commission du football féminin avec à sa tête Mme Dzodopé Mana qui a été à nos côtés depuis le début des préparatifs.

Enfin, mention spéciale à l'endroit du gouvernement et aux membres du Comex de la Fédération Togolaise de Football (FTF) avec a leur tête le Colonel Guy AKPOVY qui n'ont ménagé aucun effort pour nous mettre dans de meilleures conditions avant notre participation à ce tournoi avec le soutien du Secrétaire Général Pierre LAMADOKOU présent dans la loge officielle du Stade Robert Champroux pour nous soutenir face au Nigéria.

Tout en vous renouvelant nos profondes gratitudes, nous vous adressons également nos sincères sollicitations à perpétuer l'ouvrage de vos mains, à entourer davantage d'attention cet embryon qui porte tous les germes et tous les espoirs d'une sélection nationale capable de rivaliser d'ardeurs sur l'échiquier international, afin que les fruits tiennent la promesse des fleurs que vous avez plantées.

Merci à tous et merci à chacun.

Pour le Staff et les Éperviers Dames,

Lamy TCHEDRE »