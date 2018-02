Togo: Dialogue politique au pays - Place aux débats

Pouvoir et opposition échangent depuis hier à Lomé autour du facilitateur ghanéen, Nana Akufo-Addo, pour trouver une sortie à la crise qui secoue le pays depuis de longs mois.

Après sept mois de crise politique, pouvoir et opposition togolais ont finalement accepté de s'asseoir depuis hier autour d'une même table pour trouver une issue à l'impasse actuelle. Chaque camp a convié sept délégués à ces pourparlers.

Placés sous la houlette du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, facilitateur, ils visent trois objectifs. Au terme des discussions, les participants devront parvenir à un accord sur les questions spécifiques à l'origine de la crise actuelle.

Tout comme ils sont appelés à s'entendre sur des mesures concrètes à même de rétablir la confiance entre les acteurs sociopolitiques de la crise et trouver un mécanisme de mise en oeuvre de l'accord issu de ces discussions et de son suivi.

Dimanche dernier, le comité préparatoire a rendu public un document de quatre pages devant servir de feuille de route aux participants. Douze points arrêtés de commun accord constituent l'ordre du jour.

On peut citer entre autres, le rétablissement de la Constitution de 1992, l'implication du rétablissement de cette Constitution de 1992 ou l'organisation du référendum portant révision de cette même Constitution et l'inclusivité du dialogue.

Du côté de la facilitation, l'on tente de rassurer quant au caractère constructif de ce dialogue. «Le processus de dialogue doit avoir comme objectif principal de permettre aux acteurs politiques togolais de s'entendre sur un document traitant des principaux problèmes soulevés par la crise actuelle, et tout cela de manière pacifique et dans l'esprit, le respect de l'unité nationale», a expliqué Albert Ka-Danpaah, ministre ghanéen de la Sécurité et président des travaux du Comité préparatoire.

Dans chaque camp, l'on se dit confiant quant à la suite des travaux. «Nous avons toujours été optimistes et confiants que les Togolais, en se parlant entre eux, doivent être en mesure de trouver des solutions qui répondent à la fois à l'intérêt général et au bien commun de tous les Togolais.

Nous n'allons pas nous départir de cette confiance et de cet optimisme et nous pensons et nous espérons que chacun sera animé par le même esprit », a déclaré Gilbert Bawara, ministre togolais de la Fonction publique et chef de la délégation du pouvoir. «Nous sommes pleins de bonne volonté mais nous sommes décidés à aller de l'avant.

S'il y a blocage, si le régime ne veut pas comprendre les souhaits du peuple togolais, la rue le lui fera comprendre», soutient Eric Dupuy, chef de la délégation de l'opposition. Les débats doivent durer une dizaine de jours.