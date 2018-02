Afrique: Les bleus du WAC d'Abidjan s'offrent le Stade malien

Williamsville Athlétic club d'Abidjan (Wac) s'est qualifié ce mardi, pour les 16es de finales de la Ligue des champions Total 2018. Les Guêpes, avec leur football académique, ont encore endormi leur adversaire, avant de le piquer, là où ça fait mal (1-0) dans les derniers instants d'une rencontre qu'elles disputaient à domicile.

C'est cela la marque de l'équipe de Williamsville cette saison, en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Le Wac, spécialiste des buts de la dernière minute, n'a pas failli à la tradition. Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour voir l'équipe ivoirienne assommer son vis-à-vis. Alors que l'adversaire s'apprêtait à accepter le verdict du match nul, qui ne les arrangeait pas non plus, après le score du match aller (1-1) à Bamako, Attohoula Kouassi (auteur du but égalisateur au stade Modibo Kéita) offre, au hasard, un caviar au virevoltant ailier gauche, Roland Zan Bi. Ce dernier ne fait aucun calcul et fonce sur les buts maliens pour abattre Djigui Diarra, le portier international du Stade malien de Bamako (1-0, 90+2).

La pilule est dure à avaler pour l'équipe malienne qui misait sur sa grande expérience du haut niveau pour donner une leçon aux joueurs du centre de formation ivoirien, qui ne sont qu'à leur deuxième saison dans l'élite du football ivoirien. Une grande première pour les vice-champions de Côte d'Ivoire qui découvrent la Ligue des champions Total.

Pourtant, pour cet acte 2 de la double confrontation, le Wac s'est fait peur. Après avoir entamé tambour battant le match, ils faisaient preuve de maladresses devant les buts adverses. Coup sur coup, Roland Zan Bi (5e) et l'autre ailier (droit) Sidibé Zou mana (7e) péchaient dans la finition. Naturellement, ces tergiversations mettent en confiance le Stade Malien de Bamako. Hormis une grosse frappe de Roland Zan Bi, détourné par le portier du Stade, Djigui Diarra (35e), le jeu du Wac commençait à battre de l'aile. A la mi-temps, le score était de zéro but partout.

Le Stade Malien est revenu encore plus fort en deuxième mi-temps. Les visiteurs tentent d'assiéger la défense ivoirienne. Samaké Issiaka sur un coup franc direct (51e) et Doumbia Mamadou sur un pointu (79e), obligent le portier du Wac, Mandjui Boris à sortir le grand jeu. Alors qu'on s'acheminait vers un score vierge, Zan Bi Roland est revenu à la charge, avec, cette fois un manteau de sauveur, pour donner le coup de grâce aux visiteurs (1-0, 90+2). Ruinant les espoirs du Stade Malien que l'on citait parmi les favoris de cette épreuve.

Le Wac de la Côte d'Ivoire, lui, poursuit sa première aventure africaine et aura pour prochain obstacle un homonyme marocain, le Wac de Casablanca, tenant du titre et qui dispute ce samedi la Super Coupe total de la CAF à Casablanca face au TP Mazembe

Réactions

Seck Sekou (Entraîneur Stade Malien)

"C'est une élimination qu'on s'explique difficilement. Nous avons manqué de chance et d'efficacité sur les occasions que nous nous sommes procurées. Nous avons couru après le but. En vain. Mais, les ivoiriens ont été plus réaliste à la fin ; ils méritent leur victoire"

Aby Yao (Entraîneur Wac)

« C'est au bout du suspense que nous avons pu gagner. Il y a plusieurs enseignements dans ce que nous venons de réaliser. Il y a notre inexpérience. Mais, il y a aussi notre détermination à ne rien lâcher. Cette qualité nous a permis de marquer deux buts importants sur l'ensemble des deux matchs. Nous rendons gloire à Dieu pour cette qualification. "