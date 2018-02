Congo-Kinshasa: Décrispation - Fausse alerte, Muyambo et Diomi attendent toujours leur relaxation !

De plus en plus l'affaire est sur les langues. "Flash ! Muyambo et Diomi Ndongala seront libérés demain". C'est là un message qui n'a de cesse d'être diffusé sur la toile. Ballon d'essai du Pouvoir acculé de toutes parts sur le sujet de la décrispation ou simple intox et on-dit des réseaux sociaux ?

Hier, autant si pas plus que le week-end passé, la question était encore sur les lèvres des internautes congolais, en particulier, des kinois et katangais, en général. Hélas ! Les faits tordent le coup à ces affirmations. Oui, hier, comme l'indiquait une rumeur répandue comme une drainée de poudre, à la Prison centrale de Makala des hommes ont été libérés. 17 au total. Mais, ni Jean Claude Muyambo, ni Eugène Diomi Ndongala n'ont été comptés du nombre des heureux élus de "la décrispation".

Leur relaxation par les temps de contradictions qui courent aurait été un signal fort envoyé par le régime à l'endroit de ses contestataires notés çà et là, dans l'Opposition plurielle, les arcanes des Eglises (Catholique et Protestante) et, enfin, de la communauté internationale. Il appert qu'il faille prendre son mal en patience, à en croire des bribes d'informations sorties des couloirs du Conseil National de Suivi de l'Accord -CNSA-. Le site Actualite.cd relaie des propos du rapporteur de cette institution qui vont dans ce sens.

"Le principe est acquis, mais je ne connais ni l'heure, ni le jour. Cela dépend du Gouvernement qui gère l'agenda. Tout le monde est d'accord sur le fait d'appliquer l'Accord et précisément les mesures de décrispation. L'accord n'a pas donné une date concernant les libérations ", a dit Valentin Vangi. Un revirement spectaculaire et étrange se fait, toutefois, noté avec la précision d'Alexis Thambwe Mwamba qui, sans y aller par quatre chemins, a clairement dit que Muyambo comme Diomi ne figuraient pas sur une liste de personnes dont les noms ont été désignés pour être libérées.

Décrispation, un dossier qui crispe

Depuis les discussions directes au Centre Interdiocésain, la décrispation a été l'une des passionnantes affaires qui auront porté les germes du couac de ce forum. Il eut fallu qu'un Katumbi lâche du lest pour que ce nœud gordien qui étouffait la naissance et de l'Accord du 31 décembre et plus tard de l'Arrangement particulier pour que la bateau du dialogue sous la CENCO soit décanté, momentanément. Les Evêques catholiques étaient censés suivre quelques cas pointillés dont celui du chairman du TP Mazembe. Aucun des 7 cas emblématiques n'a pu connaître un épilogue heureux, jusqu'ici.

Les exilés sont toujours exilés, les prisonniers, restent, eux, aussi, en l'état. A l'aube des élections de décembre 2018, avec les marches exigeant l'application intégrale de l'Accord dont ce volet, la décrispation, s'avère une corsée épine au pied du processus électoral actuel. D'où, au nom de sa responsabilité ces derniers mois, le CNSA d'Olenghankoy, d'après des indiscrétions, se démène comme un diable dans le bénitier pour obtenir des signaux clairs aptes à décrisper les élans boycottistes des élections qui rodent dans certaines âmes. Quoi qu'il en soit, le son de cloche qui émane, officiellement comme officieusement du Gouvernement n'est pas d'augure à laisser espérer une libération desdits cas emblématiques.