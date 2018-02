Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Le Centre salue la sagesse des Evêques !

Le Centre apprécie à juste titre le caractère CENTRISTE du communiqué de la CENCO du 19 février 2018 et profite de cette occasion pour saluer la sagesse et l'esprit conciliateur des Evêques.

Mais, au-delà toute considération, le Centre constate la poursuite des activités préparatoires des élections par la CENI et salue le passage de son président à son siège, le samedi 3 février 2018, pour des échanges sur le processus électoral ainsi que la présentation de la machine dite " à voter ". Après des analyses minutieuses menées par ses experts électoraux, le Centre exprime, ici, sa satisfaction sur les innovations, la facilité d'utilisation et l'impact budgétaire de la machine présentée par la CENI. Il propose, en outre, l'appellation "Machine Electorale" en lieu et place de la "Machine à voter" pour dissiper tout malentendu sur son usage. Car, à ses yeux, ce sera bel et bien l'électeur qui votera, le 23 décembre 2018, lors de la présidentielle jumelée aux législatives nationales et provinciales, conformément au calendrier publié, le 5 novembre 2017.

Il recommande, par ailleurs, que des mécanismes de comptage traditionnel lui soit associés pour garantir la transparence et prévenir toute contestation des résultats du scrutin. Du reste, le Centre condamne la violence d'où qu'elle vienne et sous toutes ses formes. Car, elle ne cesse de martyriser le peuple congolais, de perturber le processus électoral et de détruire le capital de confiance nécessaire à la cohésion nationale.

Il condamne également le regain d'insécurité dans les zones de conflit, apporte son soutien aux FARDC et demande au Chef de l'Etat, Commandant suprême des forces armées, de prendre les mesures nécessaires pour défendre l'intégrité territoriale et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Enfin, le Centre réitère son appel à la tenue d'une Table Ronde politique afin de dégager un large consensus sur les points controversés devant conduire le pays vers un processus électoral apaisé.

Plus loin, dans cette même déclaration signé par son Président Germain Kambinga Katomba, le Centre réaffirme son soutien au processus électoral comme seule issue pacifique à la crise politique que traverse la nation toute entière et exhorte l'ensemble de la communauté tant nationale qu'internationale à faire taire les hésitations et atermoiements de tout genre afin d'aider la RD. Congo à passer le cap des élections.

Au gouvernement, le Centre demande de respecter le cahier de charges de la CENI et d'assurer sans désemparer la mobilisation des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires à l'aboutissement heureux dudit processus;

Il sollicite l'implication personnelle du Chef de l'Etat, Garant de la nation, pour que la dynamique politique et électorale ainsi enclenchée se poursuive jusqu'à son terme.