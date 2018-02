Mali: Les forces françaises font vingt morts

Le Céma a expliqué " la préparation minutieuse et la parfaite coordination qui ont permis de sidérer l'ennemi par des frappes aériennes sur les objectifs, puis d'exploiter ces effets par des assauts héliportés et par l'engagement au sol de nos forces". Mais l'identité des chefs jihadistes neutralisés lors du raid n'a pas été communiquée. De source militaire malienne, l'ancien colonel des Forces armées maliennes, Malick Ag Wanasnat, a été tué. Il était devenu l'un des proches lieutenants d'Ag Ghali.

Les forces françaises ont conduit une opération militaire, dans la nuit du 13 au 14 février, dans le nord-est du Mali, entre Boughessa et Tin-Zawaten, près de la frontière avec l'Algérie, occupé par les groupes armés jihadistes.Tout a commencé par des frappes aériennes, suivies par des assauts héliportés, appuyés par des hélicoptèresTigre d'attaque. L'état-major des armées, à Paris, a fait état d'un bilan provisoire d'"une vingtaine de jihadistes mis hors de combat (tués ou capturés, de trois véhicules détruits et de la saisie d'un grand nombre de documents".

