Congo-Brazzaville: Coopération - La BAD entend soutenir le secteur agricole

L'institution financière panafricaine compte appuyer les efforts du gouvernement congolais en faveur du développement de l'agriculture et des transports, dans le cadre du Programme national de développement 2018 (en cours d'élaboration).

« Pour 2018, notre ambition est de doubler la taille du portefeuille. Il y aura nécessairement un projet sur le développement des chaînes de valeurs agricoles car, ce sont des plates-formes qui permettent de créer de l'emploi essentiellement pour la jeunesse. », a indiqué le directeur de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'Afrique centrale, Ousmane Douré, à l'issue d'une séance de travail avec la ministre du Plan et de la statistique, Olga Ingrid Ebouka-Babakas, le 20 février à Brazzaville.

« Nous sommes en train de mener des réflexions avec la ministre du Plan, sur comment utiliser le vaste potentiel agricole que regorge le Congo, pour créer des zones de transformations. Il nous a été indiqué que le gouvernement travaille déjà sur la transformation de quelques produits de base tels que le manioc, la banane et le cacao. », a-t-il relevé.

Outre l'annonce relative au soutien qu'elle envisage d'apporter au Congo, la délégation de la BAD, conduite par son vice-président, Célestin Monga, est venue confirmer l'arrivée, dans les prochaines semaines à Brazzaville, du président de la BAD. Celui-ci est invité par le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso.

A propos du programme financier, en cours de négociations entre le Congo et le Fonds monétaire international (FMI), le vice-président de la BAD a rassuré: « Nous accompagnons en permanence le dialogue du Congo avec le FMI. Nous savons que les discussions entre les deux parties avancent positivement ».

Cette institution sous-régionale s'est également dit déterminée à aider le Congo à devenir le plus rapidement possible un pays émergent. Signalons qu'en dehors du ministère du Plan, la délégation de la BAD a prévu de rencontrer d'autres ministères sectoriels tels que les Finances et le budget, les Mines, l'Agriculture et les PME.

L'arrivée de la mission intervient quelques mois après la demande d'appui formulée par le gouvernement congolais, en juin 2017, auprès de cette institution financière panafricaine. Celle-ci devra accompagner le Congo dans la mise en œuvre des réformes macroéconomiques et financières et du projet de développement économique et social.