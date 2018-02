L'ancien Garde des Sceaux du Mali, Me Mamadou Ismaël Konaté, s'est exercé à démonter les charges contre Khalifa Ababacar Sall. Il s'est félicité de l'état de la démocratie au Sénégal qui est, a-t-il dit, « un Etat de droit et de justice ».

Selon lui, les avocats sénégalais font la fierté de tout le continent africain. Toutefois, il ne comprend pas qu'au Sénégal, « de façon cyclique, des procès passent, reviennent et concernent des hommes et des femmes politiques ». D'après l'avocat, « la justice est instrumentalisée en Afrique » et de plus en plus des adversaires politiques sont poursuivis. S'adressant au juge, il l'a invité à appliquer le droit, rien que le droit. A son avis, « la justice ne doit pas être le bras droit de qui que ce soit ». « Rendre service au politique, c'est de se mettre en difficulté en tant que juge. La politique tourne et retourne. J'ai occupé les fonctions de garde des Sceaux, c'est pourquoi je sais de quoi je parle », a-t-il dit en s'adressant au président du tribunal, Malick Lamotte.

Me Konaté s'est posé des questions sur la mission de l'Inspection générale d'Etat (Ige) à la mairie de Dakar. Sa curiosité est de savoir comment le président de la République peut mettre en mission une administration qui lui est dédiée pour fouiller dans une collectivité locale dotée d'une autonomie de gestion ? « C'est une violation du droit des collectivités locales qui ne peuvent être contrôlées que par des actes administratifs. Cette violation flagrante de la libre administration est une faute au droit », a ajouté l'avocat. La deuxième interrogation de l'avocat du maire de Dakar est pourquoi le parquet demande la relaxe des deux percepteurs Mamadou Oumar Bocoum et Ibrahima Touré alors que ces derniers sont les gardiens des fonds pour lesquels Khalifa Ababacar Sall et ses coprévenus sont poursuivis ?