Gambie: Financement de son plan national de développement - Les autorités gambiennes sensibilisent, à Dakar, les partenaires

En mai 2018, la Gambie va organiser une conférence internationale, à Bruxelles, afin de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du Plan national de développement (2018-2021). Dans la préparation de cette conférence, les autorités gambiennes entament, aujourd'hui, à Dakar, une mission de plaidoyer de trois jours pour sensibiliser les partenaires, indique un communiqué de la Banque africaine de développement (Bad) qui accompagne la Gambie dans l'organisation de cet évènement.

La mission de plaidoyer est conduite par Amadou Sanneh, le ministre des Finances et des Affaires économiques de la Gambie, précise la même source. Elle débute par un atelier et sera suivie de deux jours de discussions bilatérales entre les partenaires et le ministre Sanneh. «L'atelier fournira une plateforme au gouvernement de la Gambie pour présenter son Plan national de développement aux partenaires intéressés et échanger sur la meilleure façon de supporter la transition de la Gambie à un État pleinement démocratique et de reconstruire son économie au profit de tous ses citoyens », explique-t-on dans le document. L'objectif global du Plan national de développement est de « promouvoir la bonne gouvernance, la reddition de comptes, la cohésion sociale, la réconciliation nationale et une économie revitalisée et transformée pour le bien-être de tous les Gambiens ».

Selon le communiqué, le processus d'élaboration du Plan a été participatif, impliquant le gouvernement, la société civile, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les partenaires au développement.