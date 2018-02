Afrique: Les ADICOMDAYS 2018 - Près de 600 influenceurs et professionnels attendus

Après la première édition qui a eu lieu à Paris en 2017, les Adicomdays 2018 attend 600 influenceurs et professionnels de la communication digitale, du 1er au 20 mars à Abidjan .

Créés et organisés par Totem, agence de communication digitale spécialisée dans l'influence marketing et le brand content en Afrique, cet évènement, qui se déroulera à l'Institut français de fera venir une trentaine d'intervenants africains et européens, spécialistes du numérique, du social media et du brand content (marques, influenceurs, médias, agences et institutions).

«À travers ces rencontres, nous souhaitons promouvoir des solutions et un modèle économique afin d'optimiser le retour sur investissement du digital pour les marques. Le numérique bouleverse les habitudes de produire et de consommer, et donc aussi de vendre et de communiquer », explique Kahi Lumumba, fondateur et président de Totem.

En Afrique, 70 % de la population à moins de 25 ans et 81% possède un téléphone mobile, soit 995 millions d'individus (la plus forte progression au monde depuis le début des années 2000).

Le continent compte plus de 170 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Estimés à 800 millions de dollars, les investissements dans la fintech ont augmenté de 300 % entre 2014 et 2016.