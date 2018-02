Liberia: Géorge Weah à l'Elysée - Les jaloux vont maigrir

Conséquence, leurs pays perspectifs sont à feu et à sang pendant qu'eux s'en tamponnent le coquillard. Cela dit, le séjour du numéro un des Libériens dans l'Hexagone pourrait être perçu comme une prime à l'alternance démocratique, quand on sait surtout que le Libéria revient de loin. C'est sans doute ce qui explique que la Fondation Mo Ibrahim a aussi choisi, cette année, de décerner sa prestigieuse récompense à Ellen Jonhson Sirleaf qui a su jeter les bases de la reconstruction d'un Libéria nouveau.

Cette initiative rappelle l'intervention du président français, fin novembre 2017, à Ouagadougou au Burkina Faso. Cela dit, Paris valait bien une escale pour le ballon d'or qui a fait ses preuves à Monaco et au Paris Saint Germain, pour ce qui concerne sa carrière footballistique en France. Et ce n'est pas tout. George Weah fait partie de cette race de présidents qui « incarnent la nouvelle génération avec qui l'Elysée souhaite refonder les relations entre la France, l'Europe et l'Afrique », pour reprendre les termes de la présidence française qui explique par ailleurs que la visite de l'ancienne gloire du football africain sera consacrée « aux défis auxquels le Liberia fait face, en particulier la croissance économique et l'emploi de la jeunesse » ainsi qu'au « rôle du sport comme facteur de développement » .

