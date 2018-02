Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA féminin zone B/ Clémentine Touré - « C'est l'équipe qui voudra le plus qui triomphera »

Cela prouve qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Elles montent en puissance. Kpaho Zoté Nina a pris conscience qu'elle peut beaucoup apporter sur le flanc gauche et j'apprécie ses montées et descentes.

Le Mali est une bonne équipe. On les a vues évoluer contre le Nigeria et ce sont elles qui ont éliminé le Sénégal. C'est un client sérieux, mais nous nous connaissons. C'est l'équipe qui voudra le plus, qui triomphera au soir du jeudi.

Nous n'avons pas de préférence. Nous sommes là pour jouer et pour aller jusqu'au bout d'une compétition de ce type, il faut battre tous les adversaires qui se présentent devant vous. Il suffit seulement de jouer notre football et chercher à se qualifier pour la finale.

