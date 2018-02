Angola: L'ONG "People in Need" lance un projet pour améliorer la sécurité alimentaire

Cuito — L'organisation non gouvernementale "People in Need" a lancé en ce mois février, dans la province de Bié, un projet visant à améliorer la sécurité alimentaire des communautés vulnérables, a annoncé mardi, dans la ville de Cuito, la gestionnaire du programme de santé de l'ONG, Elena Catalan.

S'adressant à l'Angop, Elena Catalan a parlé des actions à développer, à travers le dit projet.

Elle a souligné que le programme, visant essentiellement à assurer les niveaux nutritionnels des populations, couvrira les zones rurales, avec la livraison des intrants agricoles et des installations d'unités de moulin dans les villages.

Dans un premier temps, selon la source, le calendrier sera mis au point dans les localités de Cassuanga, Chicala et Ukuachalo, respectivement dans les municipalités de Cuito et Nharea, admettant que la priorité tombera à la population la plus touchée par la faim, en particulier les enfants de moins de cinq ans et les femmes en âge de procréer.