Sénégal: "Khalifa Sall n'a rien fait", selon ses avocats

Pour Me Abou Dialy Kane, le procureur, Serigne Bassirou Guèye, "ne peut pas demander la relaxe pour les percepteurs municipaux et laisser Khalifa Sall en prison, alors que leur destin est intimement lié à celui de Khalifa Sall".

"On ne peut pas plaider ce dossier sans parler de politique, car il s'agit du maire de la capitale du Sénégal, Dakar", a souligné son confrère Me Issa Diop, au deuxième jour des plaidoiries de la défense.

"On lui a fabriqué une panoplie de délits. Il a fait ce que tous les maires ont fait avant lui. Nous faisons confiance au tribunal. Nous souhaitons que tout le monde sorte grandi de ce procès", a plaidé Me Wagane Diouf, l'un de ses avocats.

