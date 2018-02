Algérie: Mouloudia Alger - Une histoire de «remontadas »

Quatre ans plus tard et pour le compte de la même compétition, le club réussit une autre remontée du score après sa défaite à Abidjan (4-2) face au Stella. Il s'impose au retour à Alger (3-1) pour passer au second tour.

Ils remettront çà pour la finale, puisqu'après une défaite à Conakry face au Hafia (3-0), ils remontent le score (3-0) et s'impose aux tirs aux buts, grâce notamment à son attaquant historique Omar Betrouni (il était surnommé l'homme des dernières minutes) qui marque deux buts aux 75' et 90'.

L'histoire du club et des retournements de situations, popularisés sous le vocable espagnol « remontadas», a commencé en demi-finale de la coupe d'Afrique des clubs champions 1976. Défaits à Enugu (2-0) face aux Rangers d'Enugu, les Algérois remontent le score au retour et passent en finale grâce à un succès (3-0).

