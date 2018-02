Angola: Des experts discutent du plan d'adaptation aux changements climatiques

Luanda — Le Ministère de l'Environnement réalise les 21 et 22 ce mois, à Luanda, un atelier de consultation aux institutions de l'Etat et de la société civile pour la collecte de contributions visant le développement du Plan national d'adaptation aux changements climatiques (PNAAC).

Selon une note de presse de ce secteur, la réunion sera parrainée par le Bureau de changements climatiques du ministère de l'Environnement, en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC), dont l'Angola est partie signataire depuis 2000.

Le Plan national d'adaptation aux changements climatiques vise à caractériser les vulnérabilités du pays aux effets de ce phénomène, en créant la capacité d'adaptation et de résilience et à faciliter l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques dans les stratégies nouvelles et existantes et des programmes de développement sectoriel.

L'atelier comptera sur la participation des représentants des ministères de l'Economie et Planification, des Transports, des Pêches et de la Mer, de l'Urbanisme et Habitat, de la Construction, de l'Energie et Eau, de la Santé, de l'Agriculture et forêts, du Fonds d'aide sociale (FAS), entre autres.

L'Angola, en particulier la région méridionale de la province de Cunene, est vulnérable à la fréquence croissante et sévère de sécheresses et d'inondations résultant des changements climatiques.

Ce phénomène a un impact négatif sur l'agriculture, l'élevage, les ressources en eau, le développement rural, la sécurité alimentaire, l'érosion des sols, les infrastructures et moyens de subsistance des familles touchées.