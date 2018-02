Ile Maurice: Vashil Jasgray et Neelam Ramsaran-Jogeea, les deux gagnants des UK Alumni Awards

Les premiers UK Alumni Awards à être organisés à Maurice se sont tenus ce mardi 20 février à la State House, au Réduit. Ces prix visent à célébrer la réussite des anciens étudiants des universités britanniques et dans la foulée à valoriser l'éducation british.

Vashil Jasgray et Neelam Ramsaran-Jogeea sont les deux gagnants de ces UK Alumni Awards. Le premier s'est imposé dans la catégorie du Social Impact Award, destiné à ceux qui ont apporté, de manière exceptionnelle, un changement social positif et qui ont de ce fait amélioré la vie d'autrui.

Battant trois autres finalistes, Vashil Jasgray est tout heureux de sa récompense. «I applied for Chevening Scholarships for three years. I got it at the last attempt», confie Vashil Jasgray.

Il est détenteur d'un MSc in Project Planning and Management, délivré par l'université de Bradford. «I was always out doing social works since I was 16», fait ressortir le récipendiaire du Social Impact Award.

Il est présentement Project Manager au Mauritius Council of Social Services. Il fait valoir qu'il utilise les compétences qu'il a acquises à l'université de Bradford pour aider les ONG à mettre en œuvre leurs projets de manière systématique et durable.

Neelam Ramsaran-Jogeea s'est, elle, distinguée dans la seconde catégorie, le Professional Achievement Award. Cette récompense est attribuée à celui ou celle qui a montré un sens de leadership exemplaire et qui a réalisé de belles réussites dans son secteur professionnel.

L'avocate a coiffé au poteau cinq autres finalistes. Elle a étudié le Bachelor of Laws à l'université de Greenwich de 2006 à 2009, puis au BPP Law School pendant un an. «I had a great experience at the University of Greenwich. I learned from experienced practitioners», confie la gagnante.

Relatant son parcours, Neelam Ramsaran-Jogeea indique qu'elle a été appelée au barreau en Grande-Bretagne en 2010, puis à celui de Maurice en 2012. «I went back to the UK in 2015 to conduct a civil appeal case to the law lords and I won the case.»

Les UK Alumni Awards Mauritius ont été organisés par le bureau de la présidence de la République en collaboration avec le haut-commissariat britannique et le British Council. Développés par le British Council et les universités britanniques, les UK Alumni Awards ont été lancés en septembre 2014. Environ 1 500 Mauriciens étudient en Grande-Bretagne tous les ans.

Juste avant la cérémonie, sir Partha Dasgupta a fait une causerie sur le thème «Measuring the wealth of nations». Il vient du Frank Ramsey Professor Emeritus of Economics, Faculty of Economics, de l'université de Cambridge.