Guinée Equatoriale/Cameroun: Pedro Obiang Nguema qualifie Deportivo Niefang.

« Il nous a fallu être réaliste dans la surface et lucide dans les derniers choix et les dernières passes. Tout s'est passé comme nous l'avons souhaité.

Battu à l'aller 2-1, le Deportivo Niefang a assuré l'essentiel en capitalisant sur le but inscrit en déplacement en match aller de ce tour préliminaire. La performance du club équato-guinéen est d'autant plus remarquable qu'en ce moment le championnat national est suspendu dans le pays par les autorités fédérales.

La qualification pour les 16es de finale a été obtenu grâce à Pedro Obiang nguema, auteur de l'unique but du match disputé ce 20 février 2018, au stade Nkoantoma de Bata, face à New Stars de Douala, un club camerounais.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.