Ile Maurice: Grand-Baie, «lakaz bato»

Avec ce statut, on aurait du mal à imager que jadis Grand-Baie faisait partie d'un établissement sucrier. C'est Thomas Dumont qui en est à l'origine. Toutefois, en 1845 une parcelle de l'établissement fut achetée par Charles Pereybère et gérée jusqu'à sa fermeture en 1876.

Le village est devenu au fil des années une référence touristique pour l'île Maurice. Notamment grâce aux hôtels qu'il abrite et les facilités de shopping et de night life qu'il offre. L'autre attrait de Grand-Baie : ses belles plages sablonneuses appréciées des touristes aussi bien que des Mauriciens.

Grand-Baie qui s'étend entre la pointe de Pereybère et celle de Pointe-aux-Canonniers est également connu pour être l'abri des bateaux. D'ailleurs, lorsqu'ils occupaient l'île, les Français en ont fait leur point central en ce qui concerne leur stratégie de défense contre les Britanniques. Jusqu'à présent, il continue à abriter les embarcations de tout genre dans ses eaux turquoise. En effet, yachts luxueux se mêlent aux bateaux de plaisance et aux pirogues, entre autres...

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.