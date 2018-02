Burkina Faso: Obsèques d'Idrissa Ouédraogo - Hommages et reconnaissance de la Nation

Joseph Tapsoba dit chocho, comédien : « Le maestro était dynamique et conscient de ce qu'il voulait. Il avait beaucoup de qualité, car il était très ouvert et sociable mais rigoureux.

C'est pourquoi, il se distinguait des autres par sa narration, sa façon de s'exprimer ou d'aller au fond des choses. Je pense qu'il aurait dû continuer dans cette dynamique. Lors du FESPACO dernier, il me disait que son regret est de ne plus pouvoir faire des films comme Yaaba, Poko ».

Abondant dans le même sens, le DG du FESPACO, Ardiouma Soma, représentant le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, a indiqué que le maestro a su porter haut le flambeau du cinéma burkinabè, africain, voire mondial. «Tes actions seront gravées dans les mémoires des Burkinabè, malgré ton départ prématuré», a-t-il ajouté. Idrissa Ouédraogo laisse derrière lui une veuve et trois enfants.

Pour la représentante de la famille du défunt, Noura Ouédrago, par ailleurs fille du regretté, le maestro enseignait à ses enfants le sens de la fraternité, de la solidarité et du partage. « Papa, tu vas nous manquer. Mais ton souvenir et tes conseils resteront dans nos mémoires », a-t-elle conclu.

Là, les autorités politiques et les acteurs culturels lui ont rendu un dernier hommage à travers une cérémonie de décoration. «Ouédraogo Idrissa, au nom du Président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés...».

Partie de son domicile à Dassasgho aux environs de 15h 05 mn, la dépouille du cinéaste, Idrissa Ouédraogo a fait successivement escale à la Place des cinéastes et au siège du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Décédé le dimanche 18 février 2018, le cinéaste Idrissa Ouédraogo a été inhumé, le mardi 20 février 2018 au cimetière municipal de Gounghin de Ouagadougou, en présence de parents, autorités administratives et politiques et anciens collègues.

