Les avocats de la défense ont pris le relais, hier, pour tenter de démonter le réquisitoire du procureur de la République. Selon Me Abou Dialy Kane, le réquisitoire de Serigne Bassirou Guèye « est outrageusement fracassant ».

Mes Abou Dialy Kane, Bamba Cissé et Kanouté de la défense se sont attelés à démonter le réquisitoire du parquet. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, avait, vendredi dernier, requis 7 ans de prison ferme contre le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et le directeur administratif et financier Mbaye Touré plus une amende de 5,490 milliards de FCfa.

Un réquisitoire qualifié « d'outrageusement fracassant » par Me Abou Dialy Kane. Selon lui, les peines requises « n'ont aucun soubassement ». Me Bamba Cissé estime que « le parquet a plus fait dans le bruit parce que son réquisitoire n'est fondé sur aucun droit ».

Il ne comprend pas pourquoi les deux percepteurs incriminés dans cette affaire, en l'occurrence Mamadou Oumar Bocoum et Ibrahima Touré, soient « extirpés du lot » alors que « le comptable public est le premier juge de la légalité ».

Me Cissé précise que Khalifa Sall et ses co-prévenus ne peuvent pas être poursuivis pour escroquerie portant sur des deniers publics car le receveur-percepteur municipal payait en connaissance de cause. « Pour qu'il y ait une escroquerie, il faut une tromperie.

Dans cette affaire, il n'y a aucune tromperie car le percepteur payait en connaissance de cause. Il savait qu'il s'agit de fonds politiques. C'est pourquoi, il n'a pas exercé un contrôle sur pièces », a expliqué Me Bamba Cissé.

Pour étayer son argumentaire, il a brandi les factures de mil et de riz de 2011 à 2012. Dans ces papiers justificatifs, la tonne de riz est facturée à 230.000 FCfa et celle de mil à 258.000 FCfa. Ce qui semble étonner Me Bamba Cissé.

A son avis, la tonne de riz ne peut pas coûter moins cher que celle de mil au Sénégal, a-t-il ironisé. Malgré tout, a-t-il ajouté, le percepteur continuait à décaisser pour alimenter la caisse d'avance.

« Dans cette affaire, nous n'avons pas affaire à des délinquants. La seule vérité est que ces gens (il pointe du doigt les prévenus) ne sont pas des délinquants », a-t-il affirmé.

« Vos malfaiteurs associés ne sont pas dans cette salle »

L'avocat a aussi rejeté le chef d'inculpation de blanchiment de capitaux pour lequel ses clients sont poursuivis. Cette infraction, a-t-il dit, est « la plus cocasse dans cette affaire ».

Me Abou Dialy Kane de renchérir que l'élément matériel du blanchiment n'a pas été prouvé dans ce dossier car Khalifa Ababacar Sall n'a eu aucun avantage patrimonial.

« Il n'a pas été relevé des transferts internationaux de devises dans ses comptes ou d'opérations suspectes », a ajouté Me Kane.

Il a encore indiqué que la présence de Khalifa Ababacar Sall sur ce banc est insupportable pour quelqu'un « qui a servi son pays, sa ville, son parti ». « Vous jugez un homme parce qu'il est honnête, a fait deux déclarations de patrimoine.

Le pouvoir s'attend à ce que la justice enterre ses ambitions politiques », a accusé Me Kane. Il a rejeté aussi l'association de malfaiteurs. D'après le conseil de Khalifa Sall, cette infraction est « le ventre mou de l'accusation ».

« C'est une infraction qui participe à une entreprise d'humiliation des prévenus. Aucune concertation au préalable entre les prévenus n'a été constatée. Monsieur le président, vos malfaiteurs associés ne sont pas dans cette salle », a-t-il lancé.

L'avocat d'ajouter que son client ne peut être condamné pour le chef d'inculpation de faux et usage de faux de documents administratifs car « il n'a jamais présenté une pièce falsifiée » encore moins prouvé « un acte d'usage imputé à Khalifa Ababacar Sall »

. « Tout ce qu'on reproche à Khalifa Ababacar Sall, c'est d'avoir visé un document dont il avait connaissance du faux. On lui reproche de n'avoir pas stoppé cette falsification », a expliqué le conseil.