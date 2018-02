Afrique: Amicaux - Kosovo à l'épreuve de Madagascar et du Burkina Faso

Même s'ils ont déjà affronté deux sélections africaines notamment le Sénégal et la Guinée Equatoriale, avant leur admission à l'UEFA et à la FIFA, les poulains de Muharrem Sahiti ont choisi de jouer contre Madagascar et le Burkina Faso dans le cadre de la journée FIFA de mars 2018. Ce sera leurs deuxième et troisième matchs amicaux officiels, après celui disputé face à l'Iles Féroé le 3 juin 2016. Organisés par Top Match, structure organisatrice des deux rencontres, les deux matchs ont lieu en France, notamment le 24 mars à Franconville contre les Barea, et le 27 mars à Paris face aux Etalons.

Admis le 03 mai 2016 comme 55è membre de l'UEFA, le Kosovo veut se faire compter parmi les grandes nations de football. Les Kosovars ont disputé les éliminatoires de la Coupe du Monde dans un groupe I composé de Finlande, de Croatie, de l'Ukraine et de la Turquie et de Lettonie.

