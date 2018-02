Aujourd'hui au stade du 4-Août à partir de 15h30, l'Etoile filante de Ouagadougou(EFO), reçoit en match retour (aller 0-0), l'Olympique Star du Burundi. Le coach stelliste, Boureima Kaboré, se dit confiant. Selon lui, l'équipe s'est préparée conséquemment, et la qualification pour les 16es de finales est possible.

RCB-EFO(1-1) de la 17e journée du championnat, a été, à en croire le coach Kaboré, un bon test, « Nous avons aligné à peu près, l'équipe qui va jouer ce match, on a eu des difficultés, le RCB a joué regroupé, après son but, il a fallu développer un football, pour aller chercher l'égalisation, ce match nous a donné quelques repères, et nous supposons que les Burundais qui sont une formation joueuse avec un bon fond de jeu vont jouer regroupés », indique-t-il.

Le score nul et vierge à l'extérieur, même s'il n'est pas mauvais en soi, il peut s'avérer un piège, car si l'adversaire marque, il vous faut en marquer deux, afin d'assurer la qualification. L'EFO a donc l'obligation sur ses bases, d'ouvrir le jeu, et en même temps de veiller sur ses arrière-gardes, ce qui n'est pas simple, mais là-dessus, le coach Kaboré rassure,

« Nous nous sommes préparés conséquemment, pour offensivement marquer, et défensivement ne pas encaisser ». En effet, les dernières séances d'entraînement de l'EFO ont été axées aux abords des 18 mètres, avec des frappes dans les buts, et un repli collectif en cas de perte de balle.

Et le coach d'ajouter que le meilleur scénario pour eux, malgré le fait qu'ils vont aborder la rencontre avec le plus grand sérieux, la plus grande concentration, c'est de chercher à scorer très vite dès l'entame du match, afin de se mettre en confiance.

Côté effectif pour mener à bien cette mission, le coach affirme que l'infirmerie est vide, et que certains joueurs cadres qui n'étaient pas du match aller, vont venir en renfort. La qualification pour l'EFO, passe obligatoirement par une victoire sur le club burundais.

Une équipe de la ligue régionale de football du Centre, conduite par son président, Banwa Soura, est venue au terrain du club, le 19 février, pour encourager le coach et ses poulains, à chercher le ticket qualificatif. Au passage, elle a offert à l'EFO une dizaine de ballons.

Quand on se rappelle que la semaine passée, la FBF avait donné en guise de soutien à l'EFO, deux millions de FCFA, c'est des signes que tout le monde est derrière le représentant burkinabè.