Sénégal: Magazine « Réussite » de Canal+ - Une émission spéciale sur « Le Sénégal du 21ème siècle » en tournage à Dakar

Le Groupe Canal+ va tourner, cette semaine, à Dakar, une émission spéciale pour son magazine « Réussite ». Intitulé « Le Sénégal du 21ème siècle », l'émission va mettre en lumière les grands chantiers du pays, à travers un reportage à Diamniadio, sur certaines réalisations infrastructurelles dont le nouvel aéroport Blaise Diagne, un focus sur l'agrobusiness, les startups...

Le Sénégal est en chantier. L'avenir sort du béton. Les voyants liés aux perspectives économiques sont au vert avec la découverte des gisements de pétrole et de gaz. Le magazine « Réussite » du groupe Canal+ a décidé de mettre un focus, cette semaine, sur le dynamisme de l'économie sénégalaise.

Sous la houlette du journaliste et animateur Robert Brazza, une émission spéciale sera consacrée à l'énergie déployée par notre pays, ces dernières années, pour tracer les sillons d'un futur flamboyant.

« Le Sénégal du 21ème siècle », l'intitulé de l'émission, compte donner la parole, à travers des reportages exclusifs et des interviews, à ceux qui font bouger les choses et qui tiennent le flambeau du progrès.

Ainsi, conformément au concept du magazine « Réussite », cherchant à montrer une vision d'une Afrique ambitieuse, un reportage est prévu à Diamniadio où « une ville nouvelle est en train de sortir de terre, dans le sillage du nouvel aéroport international Blaise Diagne, devenu le symbole du renouveau ».

C'est aussi l'occasion de parler de « ses trains, son autoroute, son Centre de congrès... Le point de commun de ces infrastructures : le Partenariat public-privé ». Selon Robert Brazza, il s'agit d'un numéro « exceptionnel » intégralement consacré au Sénégal.

« L'occasion a été donnée avec l'ouverture du nouvel aéroport Blaise Diagne et la nouvelle ville de Diamniadio pour faire un focus sur cette transformation de l'économie sénégalaise », a-t-il indiqué.

Selon lui, autour de ce concept de la nouvelle ville, il y a tout ce qui accompagne cet élan tant sur le plan de l'agriculture et de l'agrobusiness, que de l'énergie, du pétrole...

Mais également « tout ce qui fait du Sénégal cette industrie qui va de l'avant derrière le Nigéria et qui permet à un pays de se transformer avec les startupers et les grandes entités qui vont venir et qui vont s'installer ». Les téléspectateurs retrouveront dans « ce spécial Sénégal » le portrait de la femme d'affaires Anta Babacar Ngom Bathily de Sedima.

Cette émission dont la date de diffusion est prévue le 3 mars prochain à 20h 30, sur Canal+, s'intéresse aussi au « nouveau visage que va recouvrir Dakar ».

Aux yeux du journaliste et animateur, cela peut servir d'exemple à d'autres pays africains. Robert Brazza, qui a remplacé la Franco-nigériane Elé Azu dans cette émission, parlera aussi de la diaspora sénégalaise.

Laquelle s'offre, aujourd'hui, comme un modèle développement à travers ses investissements dans plusieurs domaines et la manne financière de près 1.000 milliards de FCfa qu'elle apporte, chaque année, à l'économie sénégalaise.

Dans le souci d'offrir à ses téléspectateurs africains une programmation riche et diversifiée, Canal+ a investi dans plusieurs émissions dont « Enquête d'Afrique », un magazine de grands reportages et d'investigation dédié à l'actualité du continent, « Bonjour santé », qui est une actualité de la santé en Afrique, ou encore l'émission « Afrodizik » du rappeur sénégalais Didier Awadi faisant le tour des capitales africaines à la rencontre des artistes et des musiciens.