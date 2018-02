Congo-Brazzaville: Marché des assurances - Lancement d'une grande campagne nationale

La direction générale des institutions financières nationales va débuter la campagne de sensibilisation à l'assurance, les 27 et 28 février à Pointe-Noire, avant de la poursuivre à Dolisie, Ouesso et Brazzaville.

La campagne élargie à la vulgarisation de la "Carte rose" de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) vise à améliorer la perception de l'industrie des assurances par le public et les administrations publiques ; à répandre les mécanismes de prévoyance comme compléments aux régimes obligatoires de couverture sociale et surtout à favoriser l'essor du secteur.

Nombreux thèmes seront présentés pendant ce moment, à savoir « Les intermédiaires en assurances et leur rôle » ; « Les produits d'assurances et l'intérêt de souscription » ; « Les démarches en cas de sinistre » ; « Les fraudes à l'assurance et les sanctions » ; « Le dispositif du contrôle de l'obligation d'assurance automobile » et « Le système de la Carte rose de la Cémac et la rédaction du procès-verbal de constat d'accident ».

Les premiers jours, les agents sensibilisateurs mèneront des actions de proximité dans la ville de Pointe-Noire et au Port autonome, au poste de péage de Mengo et au Cabinda. Le marché congolais d'assurances reste dynamique malgré la situation économique actuelle. Avec plus de vingt milliards F CFA, hors risques pétroliers, le marché annuel de l'assurance dégage un chiffre d'affaires suffisant pour attirer de grands assureurs européens.

Le pays dispose de plusieurs compagnies d'assurances ; la branche générale type accident et risques divers arrive en tête, suivie du secteur de l'assurance-vie, en plein essor.