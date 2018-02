Des vues que ne partage nullement la hiérarchie de l'Église catholique qui, dans une mise au point faite le 19 février par le secrétaire général de la Cénco, a tenu à recadrer Jean-Marc Kabund. « Il n'y a aucun deal politique entre l'Église catholique et l'UDPS », a d'emblée soutenu l'abbé Donatien N'shole, réaffirmant la neutralité de l'Église qui défend l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Quand bien même il y aurait similitude au niveau des revendications, le secrétaire général de la Cénco a refusé que l'on prête à l'Église quelques accointances avec l'opposition en général et l'UDPS en particulier. En réclamant l'application de cet accord, a-t-il dit, « l'Église, comme le CLC, ne s'affiche ni ne devient collabo d'une des parties ».

Jean Marc Kabund, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), faisait croire récemment à l'existence d'un partenariat entre son parti et l'Église catholique, dans une perspective de mobilisation pour la réussite des marches initiées par le Comité laïc de coordination (CLC). Des propos qui ont sonné faux dans les oreilles des évêques catholiques. Le secrétaire général de l'UDPS a poussé l'outrecuidance jusqu'à revendiquer la réussite de ces marches au nom de son parti politique qui aurait contribué dans les mêmes proportions que l'Église catholique. Selon Kabund, en effet, l'UDPS a contribué à 50% avec ses militants venus grossir les rangs des manifestants autant que l'Église catholique avec ses fidèles. C'était, comme qui dirait, du fifty-fifty, chacun ayant joué sa partition pour la réussite de ce qui tenait d'une gageure.

