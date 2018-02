Congo-Brazzaville: Sanzas de Mfoa - La 15e édition fait honneur à sept catégories de créateurs

Prenant la parole peu avant l'issue de la soirée, le ministre de la Culture et des arts, qui a d'abord félicité le comédien Ghislain Milandou alias Zedem pour son prix de promotion culturelle, qui n'est que la reconnaissance du travail accompli, a déclaré en ce qui concerne les Sanzas de Mfoa : « En 2003, lorsque cette initiative a commencé, j'étais toujours au ministère de la Culture et des arts. J'ai vu grandir Les Sanzas de Mfoa... Je demande à son manager de toujours persévérer... Nous avons entendu les jérémiades, les lamentations. Le ministère mettra à la disposition de Juste Parfait Menidio, le billet d'avion pour Abidjan en Côte d'Ivoire en vue de répondre à l'invitation du Masa. », a promis Dieudonné Moyongo.

Le Congo, a poursuivi Beethoven Henri Germain Yombo, est un vivier culturel. Le fleuve Congo, à lui seul, est un spectacle grandeur nature célébré par les poètes et artistes de ce pays. « La République du Congo, je ne le clamerai jamais assez ici, est un potager culturel dont les jardiniers nombreux n'attendent qu'un coup de pouce de ceux dont la mission, du fait du prince, est de booster cette ingéniosité congolaise dans l'espace et le temps où le rêve, la vie de rêve, le rêve de la vie en rose, seront une belle rose à cueillir dans l'allégresse nationale. Car nous avons bien meilleurs ici qu'ailleurs, des minerais en matière grise, en art scénique, beaux-arts et littérature, d'une brillance incandescente », a-t-il dit.

Voici quinze ans déjà que dure la belle aventure culturelle Les Sanzas de Mfoa. Pour son manager exécutif, Beethoven Henri Germain Yombo, on peut, comme une tourterelle, roucouler pour annoncer à l'univers que la colombe, avec son légendaire plumage blanc, symbole de paix, peut désormais être exhibée forte de la rupture prônée par le chef de l'Etat, pour exprimer une fois encore l'état d'esprit de toutes ces femmes et tous ces hommes dont il parlait hier, lors des précédentes cérémonies des Sanzas de Mfoa.

