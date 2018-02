Sénégal: Procès Khalifa Sall - La défense questionne le rôle de l'Etat

Ce jeudi, les derniers avocats de Khalifa Sall tenteront de compléter les argumentaires de leurs confrères. Et demanderont à leur tour la relaxe de Khalifa Sall et des co-accusés.

À la barre, l'argument est répété à longueur de journée : les fonds, qui ont été détournés selon le procureur et l'Etat, sont des fonds qui appartiennent à la ville. « La mairie a toujours estimé qu'il n'y avait pas de manquements dans la caisse, explique l'un des avocats de Khalifa Sall, et l'Etat vient nous dire qu'il a subi un préjudice ! Il y a un problème, monsieur le président ! »

Deuxième jour des plaidoiries des avocats de Khalifa Sall ce mardi. Le député maire est notamment soupçonné de détournements de derniers publics, de faux et usage de faux. Le procureur qui l'estime coupable a demandé une peine de 7 ans de prison et 5,5 milliards de francs CFA d'amende. Après avoir argumenté sur les chefs d'inculpation lundi, les avocats de Khalifa Sall ont cherché à prouver que l'Etat, partie civile, n'avait pas sa place dans ce procès.

