Congo-Brazzaville: Coopération - La Turquie aidera le pays à améliorer son potentiel sportif

Un accord de coopération, dans le domaine du sport et particulièrement le football, sera signé entre les deux pays dans les prochains mois, a indiqué l'ambassadeur de la Turquie au Congo, Can Incesu, au sortir de l'audience avec le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, le 20 février à Brazzaville.

La Turquie envisage des échanges gagnant-gagnant avec le Congo qui, selon le diplomate Can Incesu, est pétri de talents sportifs avec des infrastructures de pointe. « Le football professionnel est un domaine générateur d'économie. Nous allons travailler ensemble pour créer les conditions qui permettront aux joueurs congolais de découvrir le championnat turc et que les clubs bénéficient de l'expérience turque en la matière. », a indiqué l'ambassadeur. Il a, par ailleurs, rappelé qu'il y a des joueurs congolais qui évoluent au championnat de son pays en première division. Allusion faite à Delvin Ndinga et Thievy Bifouma sociétaires de Sivasspor, actuellement sixième du championnat turc.

Can Incesu a également souligné que l'arrivée des joueurs congolais en Turquie ne connaîtra aucune difficulté, pourvu qu'il y ait entente réciproque entre le joueur et le club qui le reçoit.

En rappel, la Turquie occupe la 38e place au classement de la Fédération internationale de football association. Depuis la saison sportive 2015-2016, la Fédération turque de football a pris la décision de supprimer la limitation des joueurs étrangers au sein des clubs du pays. Une ouverture profitable aux joueurs congolais, qui pourraient décrocher des contrats professionnels en attendant que le protocole d'accord entre le Congo et la Turquie soit signé très prochainement.