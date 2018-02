Congo-Brazzaville: Concert - Berléa Bilem laisse ses empreintes à l'IFC

Et dès ses premières notes, Berléa Bilem a séduit les âmes, même les plus résistantes. Ses interprétations étaient pleines de vie et de couleurs.

Ce concert était merveilleux avec une régie son et lumière à faire pâlir d'envie. Un décor et une scène dignes des grands événements étaient également mis en place pour accueillir la jeune star en devenir.

De l'avis de tous les spectateurs, d'ailleurs émerveillés par ce qu'ils venaient d'entendre et de voir, seuls de rares et d'exceptionnels artistes sont capables de produire un tel spectacle.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.