Le Compact de la Côte d'Ivoire, d'un montant de 524.7 millions de dollars pour une période de cinq ans, a été développé conjointement par le MCC et le gouvernement de Côte d'Ivoire afin de faire face aux obstacles majeurs à la croissance dans le pays.

La mission résidente du Millennium Challenge Corporation (MCC) chargée de la mise en œuvre du programme Compact en Côte d'Ivoire a officiellement pris fonction. Cette mission, composée de M. Mahmoud Bah, Directeur résident, et Mme Laura Rudert, Directrice résidente adjointe, travaillera aux côtés du Comité national de coordination de Côte d'Ivoire afin de mettre en place le Millennium Challenge Account (MCA) Côte d'Ivoire, l'entité d'exécution du programme Compact.

La mise en place de cette mission intervient après la signature le 4 décembre dernier du Program Implementation Agreement (PIA), un accord complémentaire au programme Compact de Côte d'Ivoire. Le PIA marque une étape importante qui intervient après la signature du Compact en novembre dernier.

Le Compact de la Côte d'Ivoire, d'un montant de 524.7 millions de dollars pour une période de cinq ans, a été développé conjointement par le MCC et le gouvernement de Côte d'Ivoire afin de faire face aux obstacles majeurs à la croissance dans le pays. Ce programme permettra, à terme, de réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire à travers des investissements dans les domaines de l'éducation et du transport - deux domaines dans lesquels les investissements du MCC peuvent permettre de stimuler la croissance et le progrès économiques, créant de nouvelles opportunités pour le peuple ivoirien.

En sa qualité de directeur résident, M. Bah travaillera étroitement avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour atteindre ces objectifs. Avant sa nomination, M. Bah était vice-président intérimaire pour l'administration et les finances et directeur financier du MCC. Nommée directrice adjointe du MCC, Mme Rudert aidera le directeur résident dans ses fonctions. Elle totalise plus de 15 ans d'expérience en conception et gestion de projets dans des programmes de développement international, notamment en Afrique et en Amérique latine.

Source: Ambassade des Etats Unis en Côte d'Ivoire