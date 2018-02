Cote d'Ivoire: Masa 2018 / « Eléphants du jazz » - Paco Séry, Luc Sigui, Isaac Kémo en attraction !

Figure incontournable du jazz en Côte d'Ivoire, le guitariste Luc Sigui est doté d'un talent dont l'étendue va au-delà de ce seul style musical.

Masa 2018/ « Eléphants du jazz » : Paco Séry, Luc Sigui, Isaac Kémo en attraction !

Le 25e anniversaire du Marché des arts du spectacle d'Abidjan coïncidant avec sa 10e édition, affiche une programmation de choix, du 10 au 18 mars.

Le Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa), du 7 au 17 mars, s'annonce comme la plus grande fête des arts de la scène, jamais organisée, à la faveur de sa 10e édition, marquant son quart de siècle d'existence. Entre autres attractions, étant entendu que les petits plats ont été mis dans les grands, à cet effet, par l'équipe dirigée par Pr Yacouba Konaté, l'on note en notes capitales, la soirée jazzy mettant en scène un trio majestueux, le jeudi 15 mars à la prestigieuse salle François Lougah/Ernesto Djédjé du Palais de la culture d'Abidjan, épicentre du Masa.

Ils sont trois virtuoses de renommée internationale. Ils sont trois Ivoiriens. L'un, le doyen, Paco Séry, fait partie de la phalange mondiale des as de la batterie et a joué avec les plus grands des 20e et 21e siècles ! Avec à la clé, au moins quatre tours du monde. Le deuxième, Luc Sigui, est un (sur) doué de la guitare qui, au fil des ans, s'affirme comme l'une des figures de proue du jazz africain dans le gotha mondial. A l'image du plus jeune du trio, Isaac Kémo, saxophoniste hors-pair, qui sous l'ombre tutélaire de ses deux aînés et au-delà, fait son ascension, lentement mais sûrement.

1, 2, 3... soleil !

Les férus de jazz qui feront le déplacement du Masa 2018 seront donc servis au soir du jeudi 15 mars, avec le spectacle de prestige dénommé « Les Eléphants du jazz ». A partir de 21 heures, sur une même scène se produiront ces trois mousquetaires du genre battant-pavillon Ivoire. Ces stars internationales formeront pour l'occasion un jazz-band d'exception. Un trio qui illuminera de toute son insolence de classe ce Masa qui se veut... ensoleillé !

Très respecté dans le monde de la musique, Paco Séry est considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs sinon le plus grand batteur au monde. Percussionniste de jazz, il est, on le sait moins, multi instrumentiste. Sa renommée, commencée ici même à Abidjan, le mène sur les bords de la Seine lorsqu'il intègre à Paris le groupe du chanteur et pianiste Eddy Louis en 1979. C'est le succès. Puis Monty Alexander, pianiste jamaïcain, l'emmène en tournée et le recommande à Jaco Pastorius, bassiste de renommée mondiale qui est impressionné par le jeu particulier de Paco Séry, à la fois technique, puissant et plein de créativité. L'Ivoirien entre définitivement dans la cour des grands musiciens de jazz et le succès ne le quittera plus.

Au fil des ans il est sollicité comme sideman (musicien professionnel dont les services sont requis pour enregistrer avec un groupe de musique dont il n'est pas membre permanent) pour les plus grandes stars, tous genres et styles confondus. Lorsqu'il fonde son groupe de jazz-fusion, Sixun (Un pour tous et six pour un !) en 1984, il a alors toute latitude pour produire la musique qu'il aime : du jazz mixé aux rythmiques et sonorités de la musique traditionnelle ivoirienne qu'il affectionne tant. Il y ajoute même, toujours avec succès, des rythmes mandingues, ou les sons de la sanza, dont il est un talentueux joueur. Sa discographie est impressionnante.

Figure incontournable du jazz en Côte d'Ivoire, le guitariste Luc Sigui est doté d'un talent dont l'étendue va au-delà de ce seul style musical. Célèbre à l'international, sa réputation du musicien et de chanteur est aussi bien installée en Côte d'ivoire où ses fans attendent ses spectacles avec fièvre. Guitariste émérite, il mêle avec bonheur le RnB, la pop, le funk ou encore la soul à son smooth jazz tant apprécié des mélomanes. Depuis l'émission Première chance sur la RTI1 qu'il remporta au milieu des années 1980, que de chemin parcouru ! Le guitariste, qui est également chanteur, a très vite ressenti le besoin d'exceller dans son art.

Avec humilité, il se perfectionnera aux prestigieuses écoles de guitare de Fred Sokolow (USA), Eric Boell (France) ou encore Denis Roux (Brésil). Rien de moins. Généreux, il a apporté sa coloration à bon nombre d'albums Ivoiriens sans compter ses collaborations à l'international. Un solide background dont il n'hésite jamais à faire profiter les artistes qui le sollicitent. Tout comme Paco Séry, Luc Sigui se bat pour valoriser les rythmes traditionnels africains. C'est ainsi qu'on l'a vu collaborer sur son album Democrazy avec le groupe berbère Pygmée Aka. Récemment avec Symbioz one son deuxième album, il a recoloré avec délices les classiques de la musique Ivoirienne.

Quant à Isaac Kémo, saxophoniste alto et compositeur de jazz, il est réputé pour être un improvisateur hors pair, qui allie les rythmes locaux, jazz soul et funk en poussant les sons et les phrasés au maximum. C'est cette manière de jouer, insolente et sans complexe qui lui a sans doute valu de débouler sur la scène internationale en 2009 lorsqu'il fut choisi pour représenter la Côte d'ivoire aux Jeux de la Francophonie au Liban puis au Niger aux jeux de la Cen-Sad d'où il est revenu avec la médaille d'argent. Influencé par John Coltrane, Fela Anikulapo Kuti et Manu Dibango, Isaac Kémo. Quand on lui demande de définir sa musique il dit qu'elle est « expérimentale à connotation jazz ».