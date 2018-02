Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - Le premier marché de gros livré dans 24 mois à Bingerville

Dans le souci d'offrir la sécurité aux acteurs devant opérer dans ledit marché, le premier magistrat de la ville y a promis quant à lui, l'édification d'un poste de police. Et pour booster le développement économique de cette ancienne capitale de 1900 à 1934, il a promis pour bientôt, la construction d'un second marché de gros à l'est de la ville, route d'Adjin.

Tout en demandant à ses sœurs de soutenir Mme Vanié dans cette action, la parlementaire leur a également lancé un appel au nom du ministre. « Madame Kandia Camara vous soutient. Elle vous demande cependant d'être unies et d'œuvrer pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire », conclut-elle.

Le maire Beugré Djoman Nestor et Touré Aya Virginie représentant Kandia Camara ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, ont procédé à la pose de la première pierre du premier marché de gros de la localité. C'était ce mardi 20 février sur le site dudit édifice à Akandjé 2 à Bingerville.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.