Cote d'Ivoire: Transport aérien - Airbus livre son premier A350-1000 à Qatar Airways, client de lancement

La compagnie façonne l'avenir du transport aérien grâce à sa flotte de gros-porteurs A350 XWB, leaders sur le marché

Toulouse, 20 février 2018 - Airbus a livré son tout premier appareil gros-porteur A350-1000 au client de lancement Qatar Airways, lors d'une cérémonie à Toulouse. Cet appareil est le premier des 37 A350-1000 commandés par la compagnie, et le tout premier des appareils Airbus équipés des sièges totalement innovants Qsuite, qui permettent d'offrir pour la première fois des lits doubles en classe affaires. Qatar Airways est le principal client de la famille A350 XWB dans le monde, avec un carnet de commandes de 76 appareils, ainsi que le principal client de l'A350-1000.

« Qatar Airways exige toujours ce qu'il y a de meilleur pour ses clients, et il est donc normal que nous soyons la première compagnie au monde à exploiter l'A350-1000 d'Airbus », a déclaré Son Excellence Akbar Al Baker, Group Chief Executive de Qatar Airways. « Cet extraordinaire appareil de dernière génération fera partie intégrante de la flotte de Qatar Airways, et nous permettra de maintenir une longueur d'avance tout en continuant à offrir à nos passagers d'excellents standards de confort et de services. »

L'A350-1000 s'intègre tout naturellement au sein de la flotte de Qatar Airways en pleine expansion, qui compte à ce jour 20 A350-900. Ces deux appareils sont complémentaires et affichent une similarité maximale, une efficience opérationnelle hors pair, ainsi que la même expérience inégalée pour les passagers grâce à leur cabine Airspace. Cette cabine offrira aux voyageurs un bien-être absolu, avec notamment plus d'espace personnel, une altitude cabine optimisée, un meilleur renouvellement de l'air, une température et une humidité contrôlées, une connectivité intégrée et un système de divertissement en vol de toute dernière génération.

« Nous sommes très fiers d'avoir travaillé aux côtés de Qatar Airways et d'Airbus pour produire les moteurs de cette toute dernière version de la famille A350 XWB », a déclaré Chris Cholerton, Président de Rolls-Royce - Civil Aerospace. « Cette livraison marque une autre avancée significative de notre partenariat avec la compagnie et l'avionneur, puisque ce nouvel appareil est doté de moteurs Trent XWB-97, les plus puissants jamais développés pour un avion Airbus.»

« Nous sommes extrêmement fiers de livrer le tout premier A350-1000 à notre client de lancement, Qatar Airways », a déclaré Fabrice Brégier pour Airbus. « L'A350-1000 offre des avantages majeurs en termes de consommation de carburant et de coût d'exploitation, ainsi qu'un confort inégalé, et constitue l'appareil idéal pour assurer les services exceptionnels offerts par Qatar Airways. Grâce à sa capacité accrue par rapport à l'A350-900, ce tout dernier gros-porteur jouera un rôle majeur sur les lignes long-courrier les plus fréquentées de la compagnie, et contribuera à renforcer sa position à l'avant-garde de l'industrie de l'aviation. »

L'A350-1000, tout dernier gros-porteur d'Airbus, offre une capacité supérieure à celle des bicouloirs existants. Avec un fuselage allongé de 7m, l'espace disponible à bord de l'A350-1000 pour l'aménagement d'une cabine premium est supérieur de 40 % à celui de l'A350-900. La configuration de l'A350-1000 destiné à Qatar Airways comprend 44 sièges supplémentaires. Véritable long-courrier, l'appareil offre dès sa mise en service un rayon d'action de 14 800 km/8 000 nm. L'A350-1000 est caractérisé par un bord de fuite de voilure modifié, de nouveaux trains d'atterrissage principaux à six roues et des moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97 plus puissants. A l'instar de l'A350-900, l'A350-1000 présente les toutes dernières innovations en termes d'aérodynamique, de conception et de technologies avancées, pour atteindre une réduction de 25 % du coût d'exploitation par rapport aux appareils concurrents de génération antérieure.

