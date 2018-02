Cote d'Ivoire: Municipales à Agboville - Yavo François séduit les populations

Criant au passage leur indignation et leur révolte. « Voyez-vous le cadre de vie dans lequel nous vivons ici, c'est très malpropre. Cette équipe actuelle de la mairie nous a promis monts et merveilles mais une fois élue, elle a oublié » ses propres promesses .

Même son de cloche au sous-quartier Gantois où la notabilité, l'association des femmes et celle des jeunes à travers Diby Brou Stéphane, secrétaire du président des jeunes et porte-parole de la notabilité, ont dit être en phase avec Yavo François, le « candidat révolté ».

Et Dieu bénira cette candidature », a déclaré, Martin Gnamba secrétaire du chef du sous-quartier Montaigneville, non loin, du stade municipal, le samedi 17 février dernier, lors de la réunion de prise de contact avec les habitants de ce quartier.

« Choqué pour ce que je vois à Agboville, je veux que vous soyez aussi choqués et si vous êtes dans la passivité alors je me demande pourquoi être candidat ? Il faut que la situation actuelle ne vous plaise pas... », a lancé l'ancien conseiller financier et technique de Robert Beugré Mambé alors président de la CEI.

De Montaigneville au quartier Ran-Adaou-Extension en passant par Gantois et Sokoura 1, les populations visitées ont dit être en phase avec le candidat Yavo François qui ambitionne de faire de la cité de l'Agnéby, une cité vivante, belle et enviée.

